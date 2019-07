Groep 8 neemt feestelijk afscheid van de Thomas van Aquinoschool

Sneek – Vanochtend was de laatste schooldag van het jaar voor de kinderen van de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Voor de leerlingen van groep 8 was het de aller-aller-allerlaatste schooldag op de basisschool. Mede hierom organiseerde de school een feestelijk afscheid.

Voor de groepen 8 begon de dag met een ontbijt met heerlijke zelfgemaakte hapjes.

Voor de andere groepen was er een vossenjacht, playbackshow en andere gezellige festiviteiten. De ouderraad kwam iedereen nog op een ijsje trakteren. Om 11 uur kwam voor de leerlingen van groep 8 echt een einde aan de basisschool. Zij fietsten de school uit en werden door de ouders en leerlingen opgewacht in een erehaag.