Gemeente SWF en drinkwaterbedrijven roepen op om bewust om te gaan met water

Súdwest Fryslân – Gemeente Súdwest Fryslân en de drinkwaterbedrijven roepen samen op om bewust om te gaan met water. Of het nu gaat om drinkwater, grondwater of oppervlaktewater. Dit is te lezen op de Facebook van de gemeente. Door de beperkte regenval groeit de kans op schade aan de dijken.

De dijken en kades worden momenteel extra geïnspecteerd en er worden waar mogelijk hogere waterstanden aangehouden. Hiermee wil de gemeente het uitzakken van het grondwater proberen te remmen en eventuele neerslag zo goed mogelijk vasthouden.

Wat kunt u zelf doen? “Naast het bewuster omgaan met drinkwater, grondwater of oppervlaktewater, kunt u bijvoorbeeld regenwater opvangen in een ton en dit voor de tuin gebruiken. Sproei dit ‘s avonds als de verdamping beperkt is.”