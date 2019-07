Sneek-Het is vanmorgen bewolkt en vanuit het westen komt er buiige regen over. Vanmiddag ook zon, maar een bui is dan nog mogelijk. De temperatuur komt rond de 21 graden uit, wind zwak, af en toe matig uit het zuidwesten.

Komende nacht enkele opklaringen, kans op een mistbank, een bui behoort ook tot de mogelijkheid. De minimumtemperatuur 13 graden.

Morgen opklaringen en buien. Onweer is daarbij mogelijk. Wind draait van west naar noordwest, temperatuur 21 graden.

Zaterdag is er nog kans op een bui, zondag blijft het droog. De temperatuur levert weer wat in en komt rond de 19 graden uit. Volgende week weer iets warmer, maar stabiel zomerweer zit er nog niet aan te komen.

Dirk van der Meer