Bogerman Leerling Erwin van der Bij levert bijzondere prestatie

Sneek-Csg Bogerman is trots op al haar leerlingen en heel blij met haar goede slagingspercentages. Ieder jaar zijn er weer hele bijzondere prestaties. Dit jaar slaagde 6 VWO Bogerman leerling Erwin van der Bij Summa cum laude voor zijn eindexamens. En heeft dan ook met het hoogste lof zijn diploma in ontvangst genomen.

De leerling haalde vier tienen. Op de vakken economie, M&O, informatica en Wiskunde B haalde hij de maximale score. Op de andere vakken had hij gemiddeld een 9. Wat deze uitzonderlijke prestatie nog eens extra bijzonder maakt is dat hij niet eindexamens deed met één profiel maar twee. Naast Economie & Maatschappij volgde de Erwin ook het eindexamen profiel Natuur & Techniek.

De ambitieuze leerling zal na de zomervakantie zeker niet stilzitten. In september zal hij starten met de dubbele studie Econometrie en Economie (BSc2) in Rotterdam. Voor deze studie worden maar weinig leerlingen toegelaten. Zijn persoonlijke mentor Janneke Wassenaar laat weten te genieten van hoe Erwin zich in de afgelopen zes jaar ontwikkeld heeft op cijfermatig en sociaal gebied. ‘Het is gewoon een hele leuke jongen die heel betrokken was op school, altijd meegedacht heeft en de ruimte die we hem als school hebben geboden zelf maximaal benut heeft’.