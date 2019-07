Bijzondere laatste schooldag Johannes Post voor de zomervakantie

Sneek-In het noorden van het land en dus ook in Sneek staat de zomervakantie voor de deur. Afgelopen week werden al op diverse scholen de eindmusicals opgevoerd door leerlingen van groep 8. Ook de laatste schooldag voor de ‘grote vakantie’ krijgt vaak een ludieke of bijzonder invulling. Op de Johannes Postschool in de Noorderhoek kwam een delegatie van de gelijknamig kazerne uit Havelte op bezoek.

Samen met de militairen hebben alle kinderen leuke spelletjes en oefeningen gedaan, en werden ze zelfs vervoerd in echte legervoertuigen.