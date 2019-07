Omrin en gemeenten blijven inzetten op betere afvalscheiding

Sneek- ‘Word ook een Afvaltopper!’ Met deze kreet heeft Omrin samen met een groot aantal gemeenten in Friesland en Groningen een nieuwe insteek gekozen voor de campagne ‘Samen halen we alles eruit’. De campagne wordt ingezet om de bewustwording bij alle inwoners te vergroten om huishoudelijk afval goed te scheiden.

Beter scheiden = minder Afval!

In 2020 moet de hoeveelheid huishoudelijk afval in Nederland drastisch zijn verminderd. Het doel is dat er jaarlijks nog maar maximaal 100 kilo huishoudelijk afval per inwoner is. Daarnaast is het doel om 75% van al het huishoudelijk afval te scheiden, zodat de grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Dit zijn de zogeheten VANG doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) die zijn opgesteld door de rijksoverheid. De campagne ‘Samen halen we alles eruit’ moet bijdragen aan dit bovenliggende doel.

Campagne Samen halen we alles eruit

De komende maanden verschijnen diverse online video’s met herkenbare (thuis)situaties en handige tips om afval goed te scheiden. Naast video’s worden ook tal van on- en offline banners en advertenties ingezet. Daarbij heeft Omrin het grote Afvalspel ontwikkeld, dat on tour gaat door alle gemeenten en op lokale evenementen staat. Het grote Afvalspel is een interactieve stand, waarbij bezoekers worden uitgedaagd om zo goed en zo snel mogelijk 10 verschillende producten te scheiden. De komende maanden trekt het grote Omrin Afvalspel door de provincie Friesland & Groningen.