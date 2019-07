Kinderen CBS De Vuurvlinder gaan Super Fit de vakantie in

Sneek-Traditioneel gaan de kinderen van CBS De Vuurvlinder op een bijzondere manier de zomervakantie tegemoet. Deze keer stond en activiteiten in het teken van ‘Top Fit’ de vakantie in.

De sportcommissie had in samenwerking met de Ouderraad had een wel heel bijzondere activiteit in petto. Onder leiding van de instructeurs van Karateschool F & F werden de kinderen van klein tot groot op woensdag 10 juli ingeleid in de fundamentals van karate. Een kleine bijdrage om gezond en fit de vakantie door te komen en dat viel maar wat in de smaak bij alle leerlingen.

Het is een spetterende fit dag geworden die vast en zeker om herhaling vraagt.