Sneek- In het westen van het land valt al af en toe regen, dit gebied trekt oostwaarts. De bewolking neemt in onze regio verder toe en valt er later af en toe lichte regen. De temperatuur komt nog op een 18 graden uit, dit bij een zuid tot zuidwestelijke wind die zwak tot matig is.

Komende nacht bewolkt en valt er af en toe buiige regen. Het wordt niet kouder dan een 14 graden als minimumtemperatuur.

Morgen zien we de temperatuur tot boven de 20 graden uitkomen, 22 graden. De zon is er af en toe bij, ook drijven er wolken over en die produceren her en der een bui. Wind zuidwest tot west.

Vrijdag vallen er ook buien verspreid over Friesland, onweer is daarbij mogelijk. De temperatuur komt op een 21 graden uit, dit bij een wind die naar het noordwesten draait. Zaterdag is er nog kans op een bui, zondag lijkt het in onze regio droog te blijven. De temperatuur levert daarbij weer wat in.

Dirk van der Meer