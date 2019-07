Geen onaardige dinsdag

Sneek-Het weer ziet er voor deze dag niet slecht uit, wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog of het moeten nog enkele spetters zijn vanmorgen. De wind waait meest uit het noordwesten, zwak tot matig. De temperatuur is wel magertjes met 19 graden, voor de rest een doe-dagje.

Komende nacht eerst opklaringen, later meer bewolking.

Morgen neemt de bewolking verder toe en later in de middag gaat het regenen. De wind zuidwestelijk, temperatuur 18 graden. Ook in de avond en nacht blijft het niet droog, het weer heeft dan een buiig karakter.

Donderdag en vrijdag is het met 19 tot 22 graden warmer, wel kan er op die dagen een bui vallen waarbij onweer mogelijk is. In het weekend lijken de buien zich te beperken tot het midden en zuiden van het land. Wel levert de temperatuur weer in, dit bij een noordwestelijke wind. Nee, stabiel weer met temperaturen boven de 25 graden zit er dan voorlopig ook niet in.

Dirk van der Meer