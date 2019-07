Cursisten Friesland College Educatie ontvangen diploma

Sneek- Afgelopen vrijdag hebben twintig volwassen cursisten hun diploma/certificaat uitgereikt gekregen. De wethouders Stella van Gent en haar collega Lucienne Boelens van buurgemeente De Fryske Marren waren bij de plechtigheid aanwezig.

Directeur Friesland College FC-extra (onderwijs voor volwassenen) Zahra Mousazadeh opende de bijeenkomst met het citaat: “Waar een wil is, is een weg” om te onderstrepen dat het behalen van de diploma’s en certificaten voor de Nederlandse taal geen makkelijk doel is en veel doorzettingsvermogen en motivatie vergt.

Babs Kakaza uit Zuid-Afrika (ze heeft afgelopen maand het staatsexamen B2 behaald) zei in haar speech: “Op deze school voel ik me gezien als mens en niet als iemand die “anders” is. Zij start volgend cursusjaar met de opleiding aan de Internationale Pabo.

Rudi Ramautar (oorspronkelijk uit Suriname) had heel veel moeite met lezen en schrijven. Mede op aandringen van zijn werkgever is hij enkele jaren geleden gestart met de avondcursus Nederlands. Zijn schrijfvaardigheid is mede door digitale hulpmiddelen flink verbeterd. Hij is nu voorman van 25 mensen.

Hinke Sloot-De Ringh gaf aan dat de cursus Nederlands haar zelfverzekerder heeft gemaakt. Ze is nu minder bang om schrijffouten te maken. De stagebegeleidster van de bibliotheek in Sneek ( Charis de Chauvigny de Blot) van roemde de inzet van Suniel Daniel bij de stage in de bibliotheek in Sneek. Hakima El Hamri heeft het diploma 2F behaalt en volgt een ondernemerscursus van de gemeente. Ze wil een eigen winkel met Marokkaanse artikelen opstarten.

De beide wethouders Lucienne Boelsma(Fryske Marren) en Stella van Gent (SWF) waren blij verrast met de open, positieve en actieve werksfeer in de school op het Antoniusplein.

De namen van de cursisten op de eerste foto: Achterste rij van links naar rechts:

Wethouder Lucienne Boelens, Azza Mohamed Abdulrahim, Nagam Al Hissin, Djla Alali, Hinke Sloot-De Ringh, Ichwanty Soeroto, Rudy Ramautar, Suniel Daniël, Vanessa Villagomez Carillo, Hakima El Hamri, Suphanikka Mueangsaen, Amma Ddamba, ZsuszaGabor, Zhiying Luo, wethouder Stella van Gent. Voorste rij van links naar rechts: Directeur FC Zahra Mousazadeh, Marco Stoelwinder, Simone Kynaston, Babs Kakaza, Renaz Beram