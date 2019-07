Met een trapper onder je zool, fiets jij een kind naar school!

Sneek-Op zaterdag 14 september 2019 wordt er voor de vijfde en laatste keer een fietstocht van 50, 100, 150 en 200 kilometer door Friesland georganiseerd. Het doel van deze fietstocht is om meer kinderen in Ghana naar school te krijgen. Onderwijs voor Ghana zet zich in om meer kinderen in Techiman, een stad in het midden van Ghana, een betere toekomst te bieden. Dit jaar wordt deze fietstocht voor de vierde keer georganiseerd.

De organisatoren, afkomstig uit de dorpen Oosthem, Abbega en Folsgare, zijn zelf ook een aantal keren in Techiman geweest om te kijken waar er hulp kan worden aangeboden. In 2010 was de eerste reis naar Techiman, van groot belang bleek onderwijs te zijn, onderwijs zorgt er tenslotte voor dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een toekomst en onderwijs kan de armoedecyclus doorbreken. Voor slechts € 25,- kan een kind één jaar naar school. Voor ons heel weinig, maar voor gezinnen in Ghana een maandsalaris. De meeste kinderen gaan daardoor ook niet naar school. ‘Onderwijs voor Ghana’ wil iedereen een kans bieden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Door een fietstocht te organiseren in Friesland hopen ze dat er meer kinderen naar school kunnen gaan en zichzelf kunnen ontplooien.”

Er zijn doelen behaald door de opbrengsten in Nederland, maar er zijn genoeg kinderen die nog niet naar school kunnen. De minimale deelnamekosten voor de fietstocht op 14 september zijn € 25,-. Hiervan kan dus één kind een jaar naar school. Maar: hoe meer geld, hoe meer kinderen naar school kunnen. Het is dus aan de fietsers om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de kinderen in Ghana.

De startplaats en finish zijn in Oosthem, bij het dorpshuis ’t Himsterhûs. De fietsroute zal de vorm van een 8 hebben, waarbij Oosthem het middelpunt is. Halverwege de tocht staat hier een lunch klaar. De finish is ook weer in Oosthem en daarna is het natuurlijk tijd voor een drankje.

Aanmelden kan via de website www.onderwijsvoorghana.nl.

Voor meer informatie over de fietstocht of het goede doel kunt u ook naar www.onderwijsvoorghana.nl of houd onze facebook-pagina “onderwijsvoorghana” in de gaten.