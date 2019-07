Later in de week warmer

Sneek-We hebben een vrij koel weekend achter de rug en ook komende dagen verlopen nog vrij koel. Pas later in de week wordt het warmer, normalere temperaturen, alleen wordt dan de kans op een bui weer groter. De wind blijft voorlopig meest uit het noordwesten waaien, stabiel zonnig zomerweer met temperaturen boven de 25 graden is voorlopig niet aan orde.

Vandaag ligt de temperatuur een 4-tal graden onder normaal, 17 a 18 graden wordt het deze maandag. Er is deze morgen kans op een bui, later vanmiddag lijkt het droog te blijven. De wind waait uit het noordwesten en is matig.

Komende nacht wisselend bewolkt, het blijft zo goed als droog.

Morgen wisselend bewolkt, droog, noordwestelijke wind, 18 graden. Woensdag start droog, later op de dag regen. Donderdag meest bewolkt en valt er in de ochtend regen en later op de dag een bui. Aan de temperatuur verandert dan nog niet veel, de dagen daarna stijgt de temperatuur, 19 tot 22 graden en blijft eerst de kans op een bui.

Dirk van der Meer