Groen Doen zoekt nieuwe vrijwilligers voor natuureducatie  

Oudemirdum – Ben je graag in de natuur en lijkt het je leuk om kinderen daarbij te begeleiden en voor te enthousiasmeren? Dan zijn wij op zoek naar jou! Groen Doen heeft allerlei avontuurlijke natuureducatieve activiteiten op het programma staan, waaronder bijvoorbeeld biologiedagen, natuur-ontdekpaden, afvalprojecten en een bezoekje aan de boerderij. Daarnaast organiseren we ook een aantal activiteiten rondom Bezoekerscentrum Mar en Klif en Natuur Schuur Gaasterland. Voor het begeleiden van groepen basisschoolleerlingen bij deze groene activiteiten in de omgeving van Sneek, Joure, Oudehaske en Oudemirdum zijn we op zoek naar vrijwilligers!

We zoeken mensen die graag in de natuur zijn, kinderen iets over de natuur willen leren en die overdag tijd hebben om schoolgroepen te begeleiden. Voor de activiteiten voor de jongere kinderen hoeft je niet een echte natuurkenner te zijn, Groen Doen zorgt dat de vrijwilliger voldoende informatie krijgt om beslagen ten ijs te komen. Voor de bovenbouwleerlingen is het juist wel prettig als je een echte groene man/vrouw bent.

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden? Dan kun je eerst 1 of 2 keer meelopen met een activiteit. Vrijwilligers ontvangen een onkosten-/reiskostenvergoeding en worden uiteraard uitgenodigd voor alle leuke (natuur)activiteiten die wij voor onze vrijwilligers organiseren.

Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. We organiseren samen met verschillende partners, waaronder Staatsbosbeheer, een uitgebreid aanbod van natuuractiviteiten voor (vooral) basisscholen. Leerkrachten gaan lekker met de klas een ochtend op onderzoek in de natuur of doen mee aan een spelprogramma in de natuur. De meeste activiteiten vinden plaats in het voor- en najaar en worden begeleid door vrijwilligers.

Heb je belangstelling? Dan kun je mailen met info@groendoen.net of met Marjon Kommer van Staatsbosbeheer, m.kommer@staatsbosbeheer.nl / 06-20655675. Wil je meer weten over de activiteiten kijk dan op www.groendoen.net. We horen graag van je.