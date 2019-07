Tentoonstelling Huizen met een Verhaal

Blauwhuis – In de Gerben Rypma Keamer van café de Freonskip in Blauhús is van july tot oktober een tentoonstelling van twaalf unieke verhalen uit de buurt van Blauhús ingericht.

Zoals de ouderlijke woning van Sibbele Hylkema, die begin jaren zestig als Franciscaan naar de Missie in Nederlands Nieuw-Guinea vertrok. Hoe het Senserhuis aan de Hemdyk bij een publieke verkoping in 1837 in handen kwam van een rijke katholieke boer. Of waarom een boerderij na de watersnoodramp van 1825 de naam Meervliet kreeg.

Bij sommige verhalen is een boek uitgebracht, die liggen op de leestafel of zijn te koop. Voor nieuwe verhalen is er een schrijftafel en brievenbus. Gerben Rypma Stichting: “Elk huis heeft verhalen. Spannende, verdrietige, indrukwekkende, mooie of misschien soms saaie gebeurtenissen. Immers één ding is zeker, ieder huis heeft wel een verhaal dat het vertellen waard is”.

Toegang gratis | 6 Juli tot en met 13 oktober 2019

Dinsdag tot en met zaterdag 12.00-20.00 uur op zondag 14.00-20.00 uur

Foto’s: Gerben Rypma Stichting / foto boek Ida Hylkema