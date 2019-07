Kopen of verkopen uit de kofferbak: De Flinke Flea Market in Hemelum

Hemelum – Kopen of verkopen uit de kofferbak. Dat kan! Op 28 juli, 25 augustus en 29 september van 10:00 uur tot 16:00 uur wordt er op de Vakantieboerderij it Flinkeboskje en de Flinkefarm een kofferbakverkoop georganiseerd. Huis opruimen en spullen weggooien is voor niemand de leukste bezigheid, maar om het daarna te verkopen op de rommelmarkt in Hemelum is heus feestje! Haal die zolder maar eens leeg. Voor €10 heb je een plek voor je auto. Meld je aan op info@itflinkeboskje.nl. Wees op tijd er zijn maar een beperkt aantal plekken.

De kofferbakverkoop, waar een echte Barista de heerlijkste cappuccino’s maakt en je de middag afsluit met een verse friet!

Op de Flinke Flea Market draait het niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. En ben je uitgekeken, dan wachten de Gaasterlandse bossen om de hoek voor een heerlijke wandeling!

Toegang is €1 en dient contant te worden betaald. Kinderen tot 5 jaar zijn gratis.