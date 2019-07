SneekWeer in het kort

Sneek-Terwijl in het midden en zuiden nog het zonnetje schijnt, hebben wij in onze regio last van bewolking. Later trekt een band met wat regen over, kan een 1 a 2 mm regen opleveren. Vanavond en vannacht is het droog, wel meest bewolkt. Temperatuur 20 graden als maximum, komende nacht 12 graden. Wind noordwestelijk.

Morgen wolkenvelden, 18 graden, wind noordwestelijk en is meest matig.

Maandag volgen enkele buien en is het met 18 graden wederom koel. De dagen daarna blijft de wind noordwestelijk, blijft de temperatuur aan de lage kant en vanaf woensdag stijgt de regenkans.

Dirk van der Meer