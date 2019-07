Glasatelier Ananda exposeert in Bibliotheek Sneek

Sneek – In de zomermaanden, (tot september) is er in Bibliotheek Sneek een zomer expositie verzorgd door Glasatelier Ananda. Glasatelier Ananda, net buiten Schraard bestaat 10 jaar! Om dit te vieren verzorgen zij tijdens de zomermaanden de zomerexpositie in het licht van de mooie ‘serregang’ van de bibliotheek van Sneek.

Geniet u van 12 kleurrijke glaswerken; handgemaakt door Nanda Vandeberg. Geboren te Leeuwarden in 1969, opgegroeid op het Groninger platteland en nu woonachtig net buiten Schraard. Hier, aan de kop van de afsluitdijk, waar men nog weidse uitzichten vind en de daarbij passende rust, ontstaan kleine en grotere kunstige werken van glas. Soms in combinatie met staal en of hout. Inspiratie vindt Nanda in de natuur, zoals het kleurenspel van zonlicht op een bloemenweide.

Momenteel wordt gewerkt aan de restauratie van 13 bovenlicht uit een oude Friese boerderij hier in de omgeving en liggen meerdere opdrachten (met en zonder kleur) te wachten om gerealiseerd te worden. Glazenier, is Nanda met toewijding en plezier; met passie voor kleur en lijnenspel. En oog voor detail. Vakkundig en met zorg worden de glazen juweeltjes afgeleverd en/of ter plaatse in de gevel gezet.

Naast de expositie kunt u bij Nanda ook terecht in haar glasatelier voor een creatieve workshop voor jong (vanaf 4) en oud, of neem een kijkje of de website: http://www.nandasglas.nl

De expositie is te bezichtigen tijdens openingstijden, in de glazen gang van Bibliotheek Sneek.