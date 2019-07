Bouw Mienskipsskoalle in Sibrandabuorren binnenkort van start

Sibrandabuorren- De bouw van een nieuwe basisschool in Sibrandabuorren zal binnenkort van start gaan. Op donderdag 4 juli zetten afgevaardigden van drie belangrijke partijen hun handtekening onder de overeenkomst voor de bouw. De afgevaardigden van Bouwbedrijf Van der Meer uit Sneek, Damstra Installatietechniek uit Driezum en Stichting Palludara uit IJlst (waar Miensskipsskoalle De Legeaën deel van uitmaakt) gaven hiermee het officiële startschot voor de voorbereidingen en werkzaamheden. Eerder in het traject werd gekozen voor het schetsontwerp en de visie ‘openheid richting de Mienskip’ van Wijbenga|Tromp architecten en adviseurs. Het bouwtraject wordt begeleid door Lindhorst Huisvestingsadviseurs uit Hoogeveen. Binnenkort wordt er een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden op het bouwterrein in Sibrandabuorren.

Samenwerking

Het project komt voort uit een samenwerking van drie basisscholen in de omgeving. Zij zagen hun leerlingenaantal de laatste jaren dalen, waardoor groepen kleiner werden. De drie scholen zijn sinds 1 augustus 2018 samen verder gegaan als samenlevingssschool onder het bestuur van Stichting Palludara. Mienskipsskoalle De Legeaën is een bijzonder neutrale school, waar aandacht en ontmoeting centraal staat. Belangrijke thema’s binnen De Legeaën zijn samenwerking met de streek de Lege Geaën, creativiteit, techniek, cultuur, bewegen en natuur. Het eigenaarschap van de leerling over zijn of haar ontwikkeling wordt gestimuleerd zoals zelf doelen stellen, stappen kiezen, tijd indelen en een werkplek kiezen. Seerp Rypkema, directeur in Gauw: “Dit zullen we ook op de nieuw te bouwen school in Sibrandabuorren in praktijk te brengen. Het is speciaal ontworpen voor flexibel en groepsdoorbrekend onderwijs. Leerlingen en teamleden staan te popelen om in de loop van volgend jaar gebruik te kunnen maken van het nieuwe schoolgebouw”.