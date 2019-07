Zuivelhoeve Sneek beste Winkelier van Súdwest Fryslân en is provinciewinnaar in categorie delicatessenwinkel

Sneek – Zuivelhoeve Sneek is uitgeroepen tot Winkelier van het Jaar 2019. Niet alleen van de gemeente Súdwest Fryslân, maar van heel de provincie Friesland. In de categorie delicatessenwinkel wist Zuivelhoeve de eerste plek te bemachtigen. Eigenaar Remco Veenstra die zijn Zuivelhoeve winkel in 2013 begon, kan het haast niet geloven.

Op Facebook schrijft hij: “Niet te geloven, dit is fantastisch! We krijgen zojuist geweldig nieuws binnen! Bij de Winkelier van het Jaar verkiezing zijn we als eerste geëindigd in de categorie delicatessenwinkel van de gemeente Sudwest Fryslân en van geheel Friesland! Dit gaan we samen met jullie vieren natuurlijk. Als dank gaan we een extra volle voordeeltas regelen volgende week. Nu op naar de landelijke verkiezingen!”

De Winkelier van het Jaar-verkiezing is de grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. Tijdens deze verkiezing zoekt de organisatie naar de winkels en winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven. Winkels waar klanten iedere keer weer naar teruggaan omdat ze de beste service, prijs en kwaliteit leveren. Winkels die het verdienen om in de spotlights te staan.

Foto: Zuivelhoeve Sneek