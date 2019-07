‘t Raerderhiem uit Raerd presteert het beste op Verkeersexamen van Veilig Verkeer Nederland

Raerd – In de week van 13 t/m 16 mei zijn in Sneek de Praktische Verkeersexamens afgelegd door de diverse scholen in Sneek en omgeving. Nadat de scholen klaar waren is hier een uitslag uitgekomen.

Van de 15 scholen in Sneek en omgeving heeft OBS ’t Raerderhiem te Raerd het beste gepresteerd.

2 vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland afd. Súdwest Fryslân hebben de school op donderdag 4 juli verrast met de wisselbeker.

De regio van Veilig Verkeer heeft dit jaar de wisselbeker in het leven geroepen. Dit moet voor de scholen een stimulans zijn om goed bezig te zijn met verkeersveiligheid als aanloop naar het voortgezet onderwijs.

Na de vakantie zullen weer veel brugklassers op de fiets stappen om het voortgezet onderwijs te gaan bezoeken. Het Verkeersexamen is hier een goede voorbereiding op. Maar ook na de vakantie zal de campagne DE SCHOLEN ZIJN WEER BEGONNEN weer beginnen. Dit om de verkeersdeelnemers duidelijk te maken dat er weer heel verkeer zal zijn rondom de scholen. Ook hier vraagt Veilig Verkeer Nederland weer aandacht voor.

Foto: Veilig Verkeer NL