THE BOX ModeMustHaves uitgeroepen tot beste Winkelier van Súdwest Fryslân in categorie modewinkels

Sneek – THE BOX ModeMustHaves in Sneek is in de categorie modewinkels uitgeroepen tot Winkelier van het Jaar 2019 van de gemeente Súdwest Fryslân. Eigenaresses Daniëlle de Jong en haar moeder Claudia de Jong-Meijer zijn dolblij met dit heugelijke nieuws.

Op Facebook schrijft Daniëlle: “5 jaar geleden zijn mijn moeder Claudia en ik onze fashion- en modemusthaves winkel gestart, niet wetende dat dit zo’n groot succes zou worden! Dit allemaal dankzij onze geweldige klanten. Dank jullie allemaal voor de dagelijkse gezelligheid, feedback, input en steun! Op naar de volgende 5 jaar!”

De Winkelier van het Jaar-verkiezing is de grootste consumentenverkiezing van Nederland voor lokale winkeliers. Tijdens deze verkiezing zoekt de organisatie naar de winkels en winkeliers die sfeer en authenticiteit aan een gemeente geven. Winkels waar klanten iedere keer weer naar teruggaan omdat ze de beste service, prijs en kwaliteit leveren. Winkels die het verdienen om in de spotlights te staan.

Foto: The Box ModeMustHaves