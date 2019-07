Leerlingen Nordwin College winnen Waste Battle Súdwest-Fryslân 2019

Sneek – Team De Brainstormers van het Nordwin College mag zich winnaar van de ‘Waste Battle Súdwest-Fryslân 2019’ noemen. Hun idee is om lessen over zwerfafval te verzorgen op het basisonderwijs. Ze presenteerden hun idee vrijdag 5 juli tijdens de finale van de Waste Battle.

Vechten tegen de plasticsoep

In april opende wethouder Erik Faber de Waste Battle 2019 op CSG Bogerman Koudum. Het thema was ‘strand en andere recreatieterreinen’. “De plasticsoep is een wereldwijd probleem, maar wij kunnen onze ogen daar in Súdwest-Fryslân niet voor sluiten. Ook hier komt er zwerfafval in het water terecht”, zegt wethouder Faber.

De gemeente probeert de plasticsoep op verschillende manieren te voorkomen. Zo ligt er in de haven van Stavoren een Shoreliner (vangarm voor zwerfafval), in Sneek zijn zwerfafvalfuiken geplaatst en in Makkum komt een Seabin (zwerfafvalstofzuiger). Wethouder Faber: “We kunnen het niet alleen. Ideeën van leerlingen zijn inspirerend, daar kunnen we zeker wat mee.”

Vanaf april waren er voorrondes op CSG Bogerman Koudum, RSG Magister Alvinus, het Nordwin College en CSG Bogerman Sneek. Ruim 200 leerlingen bedachten in groepjes ideeën om zwerfafval te voorkomen. Voorbeelden: een waterzuiveringsinstallatie, een strandkar waar je in ruil voor afval strandspullen kunt krijgen en een app waarbij je punten verdient als je afval in de prullenbak gooit.

3.000 euro om idee uit te voeren

Per school gingen de twee beste teams door naar de finale. In Het Bolwerk presenteerden zij hun ideeën. De jury bestond uit wethouder en juryvoorzitter Maarten Offinga, Arjan Reekers (gemeente Súdwest-Fryslân), Chris Hoekstra (Jumbo Kooistra Supermarkten), Tjitte Bouwhuis (Roelofs BV), Pier Damstra (Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland) en Tjitske Damstra (Omrin).

Wethouder Offinga is trots op alle inzendingen. “Hulde voor al hun inzet en creativiteit. Prachtig dat jongeren elkaar motiveren om een mooiere en schonere gemeente te krijgen!” De jury koos als winnaar De Brainstormers, die het komende schooljaar drie lessen over zwerfafval willen verzorgen aan leerlingen van groep 4 t/m 7 van het basisonderwijs. “Dit idee richt zich echt op het voorkómen van zwerfafval en we verwachten dat het stukje herhaling goed werkt”, zegt wethouder Offinga. “Verder snijdt het mes aan twee kanten: middelbare scholieren geven les aan leerlingen van het basisonderwijs; zo worden beide leeftijdsgroepen zich bewust van wat zwerfafval met de natuur doet.”

De Brainstormers kregen een cheque van 3.000 euro overhandigd. Het geld is geschonken door de gemeente, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Roelofs BV, Jumbo Kooistra Supermarkten en Omrin. Zij helpen de leerlingen met hun netwerk, kennis en tijd om het idee uit te voeren. Eind dit jaar brengt wethouder Offinga een bezoek aan het Nordwin College om de leerlingen te vragen hoe zij het lesprogramma uiteindelijk hebben uitgevoerd.

De Waste Battle Súdwest-Fryslân is een initiatief van gooitz in samenwerking met Norder Advies.