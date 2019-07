Koele dagen

Sneek- Komende dagen verlopen koeltjes, de temperatuur ligt een 2 tot 4 graden onder normaal voor de tijd van het jaar, 17 tot 19 graden. Regen van betekenis zit er voorlopig ook nog niet in, zodat het voor sommige regio’s in Nederland weer erg droog aan het worden is. Hooguit morgen wat neerslag en ook maandag kans op een bui, verder blijft het droog als ik de kaarten voor 10 dagen vooruit bekijk.

Vandaag heeft het zonnetje concurrentie van wolken, dit vooral vanmorgen. Vanmiddag heeft de zon wat meer kans en wordt het nog een 20 graden. Wind west tot noordwest, matig, af en toe vrij krachtig.

Komende nacht neemt de bewolking toe, later zou er al wat lichte regen daaruit kunnen vallen.

Morgen eerst bewolkt en hieruit valt wat lichte regen. In de middag droog met wat zon. De noordwestelijke wind is meest matig, temperatuur 19 graden. Zondag droog, bewolkt en wat zon, maandag kans op een bui(tje) en vrij koel met 18 graden. Ook dan staat er een noordwestelijke wind.

Dirk van der Meer