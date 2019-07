Geen cafetaria in Stadsfenne Sneek

Sneek – Er komt geen cafetaria op de groenstrook bij de Middelzeelaan/Loëngasterlaan in de wijk Stadsfenne. Donderdagavond heeft de raad van Súdwest Fryslân dit besloten. Er zijn teveel zorgen over de inspanning en overlast.

De cafetaria is al jarenlang een discussiepunt in Sneek. De raad heeft aan de gemeente gevraagd om geen vergunning te verlenen. Gevreesd wordt voor chaos met parkeren en dat de verkeersveiligheid verslechtert. Daar komt bij dat een cafetaria niet binnen het huidige beleid past, omdat een cafetaria zich in het centrum van Sneek hoort te vestigen.

De meningen van de inwoners uit wijk Stadsfenne zijn verdeeld: er zijn evenveel voor- als tegenstanders. Dit was echter niet genoeg voor de wethouder om de plannen voor de cafetaria te steunen. Uiteindelijk gaven de ruimtelijke gronden de doorslag om niet in te stemmen. Ook binnen de raad waren de meningen verdeeld: 21 raadsleden stemden tegen de plannen en 15 raadsleden van D66, PvdA, VVD, de Wind, GBTL en Semplonius zagen de plannen voor de cafetaria wel zitten.

Foto: Pixabay