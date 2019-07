Dorpsfeest Gaast begint met de Omloop van Gaast

Gaast – Op donderdag 11 juli as start het dorpsfeest in Gaast met de Omloop van Gaast. Dit organiseert een commissie uit Gaast bestaande uit wielerliefhebbers samen met de WV Snits. Om 18.30 is er eerst een ‘’dikkebandenwedstrijd’’ voor de Gaaster jeugd van 6 tot 12 jaar. Om 19.00 uur beginnen de A- en de B-rijders aan hun omloop. Naar verwachting kan rond 20.30 uur de winnaar gehuldigd worden. Dit gebeurt door de voorzitter van de Fietselfstedentocht: Steven Rekker.

Daarna viert Gaast nog 3 dagen feest met onder andere de Frans Twijnstra Merke Partij op vrijdag, de oldtimerdag en de zeskamp op zaterdag. En vervolgens wordt op zondag afgesloten met een voetbaltoernooi en barbecue. Alle activiteiten vinden plaats op of bij het sportveld de Boppeslach aan de Boerestreek in Gaast.