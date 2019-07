Master Sneek sluit schooljaar af met spetterend zomerfeest

Sneek- Op Master Sneek is het schooljaar afgesloten met een spetterend zomerfeest met medewerking van Circus Salto. Op woensdagavond is de circustent opgebouwd. Vanmorgen werden de leerlingen wegwijs gemaakt in het opvoeren van een circusact nadat er natuurlijk eerst een échte circusact werd opgevoerd.

Daarna mochten de leerlingen bij alle onderdelen even “proefdraaien” voordat ze hun eigen act gingen instuderen. Tijdens het inoefenen werd er een beroep gedaan op verschillende vaardigheden; samenwerken, doorzetten, overleggen en elkaar vertrouwen. Van het oefenen krijg je trek, tijdens de lunchpauze waren er vers gemaakte pannenkoeken voor alle leerlingen. Na de generale repetitie werd er na schooltijd een voorstelling opgevoerd voor ouders en andere belangstellenden. Het plezier spatte er vanaf en na afloop een daverend applaus!!