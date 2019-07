Jan Pieter van Oosten neemt afscheid van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland

Sneek- Tijdens een druk bezochte afscheidsreceptie heeft Jan Pieter van Oosten, directievoorzitter van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland vanmiddag afscheid genomen.

Van Oosten begint per 1 september aan een nieuwe uitdaging binnen de Rabobank in Amerika. Voor Rabo Agrifinance in Saint Louis gaat hij een rol spelen in het implementeren van de strategie die onder de naam ‘Rural Vision 2025’ wordt neergezet.

“Na ruim 11,5 jaar ga ik Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland verlaten. Sinds 2008 werk ik met ongelofelijk veel plezier bij de Rabobank en ik ben echt bekeerd tot het coöperatieve geloof’. De bank heeft mooie resultaten behaald, prachtige initiatieven ontplooid en heeft grote impact in de regio. Ik ben er ‘Grutsk’ op dat ik daar onderdeel van ben. Ik heb me bij Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland persoonlijk en zakelijk enorm kunnen ontwikkelen. Daar ben ik alle medewerkers, de Raad van Commissarissen, de Ledenraad en alle relaties erg dankbaar voor. Ik ben niet goed in afscheid nemen, maar het stond altijd op mijn lijstje om naar het buitenland te gaan. Sylvia mijn vrouw en onze beide jongens zien dit dan ook als een avontuur, maar het geeft ook een dubbel gevoel bij wat we hier achterlaten. Het leven bestaat volgens mij uit beleven en daar heb je vrienden bij nodig. Die hebben wij hier in Sneek, vandaar het dubbele gevoel. We gaan nu weg, maar we komen weer terug”, aldus Jan Pieter van Oosten.

