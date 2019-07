Actie ouders heeft succes: sloop gymzaal Simon Havingaschool Sneek uitgesteld

Sneek-De actie van een groep ouders van de Simon Havingaschool in Sneek om de gymzaal naast de school te redden van de sloop heeft een eerste succes opgeleverd. Schoolkoepel Palludara, die eigenaar is van de gymzaal, heeft besloten de sloop met een half jaar uit te stellen.

De ouders hebben de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met bestuurder Joop Fortuin van Palludara, de gemeentepolitiek ingeschakeld en met een handtekeningenactie de aandacht weten te trekken van burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente SúdwestFryslân. Dat alles heeft geleid tot het uitstel van de sloop.

In de komende tijd buigt de Medezeggenschapsraad zich over de vraag of de kinderen van de school wel veilig naar een alternatieve locatie kunnen komen. Daarover bestaan grote zorgen bij de ouders. De route naar de geplande locatie, bij zwembad It Rak in Sneek, leidt langs verschillende verkeersknooppunten. Bovendien ligt de andere gymzaal op bijna een half uur lopen vanaf de school.

Ouders maken zich ook zorgen over wat dat voor consequenties heeft voor de lestijden. Immers, de kinderen zijn veel tijd kwijt met lopen, tijd die anders besteed had kunnen worden aan de les. Naast het onderzoek dat de MR gaat doen, buigen de ouders zich ook over de mogelijkheden om de gymzaal een bredere functie in de wijk te geven. Naast dat er gymles gegeven kan worden aan de leerlingen van de Simon Havingaschool zoals dat nu gebeurt, zou de zaal daar ook door andere scholen voor gebruikt kunnen worden. Er zijn al scholen die aangegeven hebben dat ze daar belangstelling voor hebben.

Ook diverse sportclubs hebben laten weten dat ze de gymzaal graag willen gebruiken. De ouders zouden daarnaast graag zien dat de gymzaal beschikbaar komt voor andere (welzijns)organisaties.

Vanuit de wijkraad is positief op dat voornemen gereageerd. De ouders gebruiken de komende maanden eveneens om een financieringsplan op te stellen. Palludara heeft aangegeven dat de exploitatie van de gymzaal te zwaar op de begroting van de koepel drukt.

Dus zijn er alternatieven nodig. De ouders hebben er alle vertrouwen in dat ze die zullen vinden. Vooralsnog zijn de ouders erg blij dat zij de kans krijgen om plannen uit te werken om de gymzaal definitief van de sloop te redden.