Aardige donderdag

Sneek- Het weer ziet er deze donderdag niet onaardig uit. Het zonnetje is erbij, ook drijft er af en toe wat sluierbewolking over en bij niet al te veel wind wordt het een graadje of 22 in de stad. Op en nabij het Sneekermeer wat lager, daar 19 graden.

Komende nacht neemt de bewolking toe en wordt het minder koud als afgelopen nacht. Toen vroor het in het oosten van het land nog aan de grond. Minimum wordt 12 graden.

Morgen bewolking, het blijft droog of het zou een verdwaalde druppel zijn. De temperatuur levert wat in, 19 graden, dit bij een wind die uit het west tot noordwesten waait, zwak tot matig.

De dagen daarna blijft het aan de te koele kant, de temperatuur 17 tot 20 graden, normaal 22 graden. De kans op wat neerslag wordt wat groter, zo zou er zaterdag een 1 a 2 mm aan regen kunnen vallen. Zondag blijft het droog, maandag weer kans op een bui, vrij koel bij een noordwestelijke wind. Zomerweer met temperaturen boven de 25 graden zit er dan voorlopig ook niet in en dat telt ook voor grote sommen aan neerslag, iets waar de natuur op vele plekken in Nederland om zit te smachten.