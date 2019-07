Hommerts- Op de rotonde, vlak in de buurt van het ondertussen wereldberoemde dode- muizen-aquaduct in Hommerts, staat een knap stukje huisvlijt. Als een waar kunstwerk staat een Viking-schaats te pronken. Navraag leert dat het een stille getuige is van het laatste dorpsfeest, waarbij buurtvereniging de in het oog springende versiering maakt. Of de Viking-schaats er permanent blijft staan is ons niet bekend.

Foto Henk van der Veer