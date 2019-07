Palingaak Korneliske Ykes II weer in Nederlandse wateren

Heeg- In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 juli meerde de palingaak Korneliske Ykes II veilig af in de haven van Scheveningen. Na ruim 14 dagen is de aak weer terug in Nederland na een enerverende reis. Zaterdag 29 juni vertrok de aak vroeg uit Londen en zondagavond deed ze Oostende aan. De terugreis wordt in dagtochten afgelegd om meer mensen de kans te geven met de aak mee te varen. Een dag later was Scheveningen al bereikt. Met de wind in de rug is de terugtocht vele malen sneller verlopen dan de heenreis met tegenwind.

In Londen hebben de bemanningsleden onder leiding van schipper Maarten Stuurman een druk programma afgewerkt. Driemaal voer de palingaak door de Tower Bridge. Op één van die vaarten naar de originele Dutch Mooring – die ligt tussen de Tower Bridge en London Bridge- zaten Hylke en zoon Jan Zetzema aan boord. Beide zijn nazaten van de schrijver van het boek De Friese Palingaken, Jan Zetzema. Zij vertelden uit eerste hand mooie aanvulling op wat er al in het boek staat beschreven. Daarnaast was het voor beide heren een mooie belevenis om in de voetsporen van hun vader en grootvader te varen.

Woensdag 26 juni hebben de bemanning, overgevlogen gasten uit Nederland, medewerkers van de Nederlandse ambassade in Londen, en bestuursleden van de Sustainable Eel Group een krans gelegd in de Dutch Church ter nagedachtenis aan omgekomen bemanningsleden van palingaken. Een emotioneel moment dat de reis met de huidige palingaak een extra betekenis gaf.

In Chamberlains Court, een ontvangstruimte in Guildhall in het stadhuis van de City of London, werden de opvarenden, bestuursleden van Stichting De Palingaak en de vertegenwoordigers van Plaatselijk Belang Heeg ontvangen door de sheriff Liz Green. Uit de sheriffs wordt elk jaar de Lord Mayor van London City gekozen. Door de voorzitter van Plaatselijk Belang Heeg, John van der Velde, zijn de bijlbrief van burgemeester Jannewietske de Vries en de foto van de originele Korneliske Ykes overhandigd aan de sheriff. Co-schipper Rinus Grondsma bood nog een in een krant verpakt bosje gerookte paling aan.

Op het wereldcongres van de Sustainable Eel Group, waarvan de palingaak het vlaggenschip was, hield schipper Maarten Stuurman op vrijdag een presentatie over de historie van de palinghandel op Londen met aken, over het leven aan boord vroeger, over de bouw van de Korneliske Ykes II en over de historische reis deze zomer naar Londen. De toehoorders waren zeer geïnteresseerd in zijn verhaal, maar vanwege de tijd moest de vragenronde worden gestopt. De borrel voor congresleden aan boord van de aak later die dag, trok veel deelnemers. Daar was tijd om door te praten over de presentatie van Maarten.

Het congres van de Sustainable Eel Group ging uitgebreid in op de smokkel van glasaal. Vooral in China vindt die gretig aftrek. In Frankrijk en Spanje mag nog worden gevist op deze jonge aaltjes en deel daarvan mag worden gebruikt voor consumptie. Ze worden vermengd met nep-aal -witvis in reepjes gesneden met daarop twee oogjes geschilderd- en in rolkoffers naar China verscheept. Er gaat nu al zo’n 3,5 miljard euro op in deze illegale handel. De verwachting is dat dat de komende jaren zal verdubbelen.

De bemanning heeft een fantastische tijd gehad aan de Hermitage Moorings in Londen, waar ze hartelijk ontvangen is door de community. Die liet haar waardering blijken met een uitgebreide barbecue onder het genot van drank, live muziek en gezang. Aan de Hermitage Moorings liggen tal van traditionele schepen -veel komen oorspronkelijk uit Nederland- die permanent worden bewoond. De eis is dat de schepen in goede staat verkeren en vaarklaar zijn.

Vrijdag 4 juli arriveert de aak in Den Helder waar ze het hele weekend aanwezig is bij het Dutch Wooden Boat Festival. Op 9 juli om 17.00 uur meert de Korneliske Ykes II weer af aan de tuin van Pier Piersma in Heeg.