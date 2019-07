Sneek-Vandaag neemt docent Peter Visser na 41 jaar afscheid als docent. Peter Visser is ruim 41 jaar in dienst geweest als docent Engels en later ook als docent Duits bij eerst AOC Friesland en nu Nordwin College Sneek.

Vanmorgen kwam de jubilaris om 8.30 uur aan in een koets bij school. Even een rekensom: 41 x gemiddeld 100 leerlingen per jaar = 4100 leerlingen die hij ongeveer heeft lesgegeven in al die jaren!