Zwerfdierenopvang ‘De Nomadenhof’ 01-07-2019

Sneek- Zwerfdierenopvang “de Nomadenhof”, Leeuwarderweg 93, te Sneek (in het Zwettebos), telefonisch bereikbaar onder nummer 0515-413399 ; tevens voor melding van vermiste en gevonden dieren! Open maandag t/m zaterdag middag van 13.00 – 16.00 uur.

Ook voor aanmeldingen van verkeersslachtoffers onder de dieren kunt u met bovenstaand nummer contact opnemen. Zie ook eens op onze website: www.nomadenhof.net

Binnen gekomen in de Nomadenhof sinds :

22/05: zwart-witte kater, 3 jaar omgeving Meeuwenlaan.

07/06: cyperse poes met 2 kittens van 2 dagen oud, omgeving Furmerusstraat.

13/06: witte boomer reu, 1 jaar.

19/06: 2 wit-zwart kittens 11 weken, omgeving Krompad Echtenerbrug.

19/06: kruising Chinese naakthond teefje 8 jaar, omgeving Jousterweg Oudehaske.

21/06: cypers-wit kitten 7 weken, omgeving Kerkstraat Makkum.

26/06: cypers-witte poes 4 jaar met 4 kittens omgeving Kerkstraat/de Gearen, Makkum.

27/06: zwart-witte kat 6 jaar, omgeving Kempiusstraat.

27/06: zwart-wit kitten 8 weken omgeving oude Koemarkt.

28/06: zwart met witte bef kater 6 jaar omgeving Kleinzand.

Vermist:

26/06: britisch korthaar crém ex.kater 3 jaar omgeving Eegracht IJlst, inl.: 06-42120670

27/06: cypers-witte poes, witte bef en tenen kaal in nek ivm bloedonderzoek sporen van bandje in vacht 18 jaar is doof omgeving Apollovlinder, is gechipt, inl.: 06-54742867.

27/06: lauwcypers met créme en witte snuit doorlopend naar bef, borst.buik voor sokjes achter kousjes, ex.kater, is 2 x gechipt, omgeving Rode molenstraat, Joure, inl.: 06-20665161.

29/06: x maincoon halflangharig rood is gechipt dikke staart sinds 2 weken vermist, omgeving Molenkrite inl.: 06-14036689.

Gevonden: