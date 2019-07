Uiterlijk bus Útlopers compleet vernieuwd

Sneek- De bus van de Útlopers is voorzien van een nieuwe wrap. Voortaan rijden de muzikanten uit Sneek in een bus met daarop levensgrote foto’s die gemaakt zijn tijdens optredens. De bus werd voor het eerst aan het publiek getoond tijdens het Útlopersfeest, dat afgelopen zaterdag werd gehouden.

De foto’s die op de bus pronken zijn aangeleverd door fotografen Jan Douwe Gorter en Jilmer Postma. Two-Wrap droeg zorg voor het aanbrengen van de wrap op de bus. Het grootste verschil met het vorige ontwerp is dat de folie ditmaal ook over de ramen is geplakt, waardoor het een groot geheel is geworden.

De bus is inmiddels zes jaar in het bezit van de Útlopers en was aan onderhoud toe. De folie van het oude ontwerp werd verwijderd om de nodige werkzaamheden te verrichten. In dit onderhoud heeft Doe Het Zelf Garage Sneek een groot aandeel geleverd.

Het was de ultieme kans om een nieuw ontwerp te maken en het voertuig te voorzien van een nieuw jasje. De Útlopers zijn er enorm trots op en kijken ernaar uit om de bus door heel Nederland (en ver daarbuiten) te sturen!