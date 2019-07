Sneek- Ook al is het nu helemaal niet de tijd van het jaar voor spinnenwebben, zie je er in de tuinen al heel veel. Zo ook dit spinnenweb in een tuin in Sneek, dat doordat de zon zijn stralen erop laat schijnen de spinnenweb-draden een heel bijzonder effect krijgen, het lijken namelijk wel staaldraden.

Foto: Yvonne Dijkstra