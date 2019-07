Normale temperaturen

Sneek- De maand juni is voorbij en ik kijk nog even terug op deze maand. De buien met onweer, de neerslag, zijn mij ontgaan, ik was precies in die periode op vakantie. Gelukkig is er de data nog en zo zag ik dat er afgelopen maand 69.7 mm aan neerslag is gevallen in Sneek Noordoost. Er waren tropische dagen, dit leidde niet tot een hittegolf. Wel verliep de maand met meer zonneschijn dan normaal en was deze ook veel te warm, dit mede door de warme nachten. Over neerslag gesproken, er waren stations in het westen en midden van het land die te doen hadden met 100 tot zelfs 155 mm.

Van hitte of zomerse dagen met een temperatuur van 25 graden of meer, dat zien we komende dagen niet terug. De temperatuur blijft deze week op een normaler peil, 18 tot 22 graden. Is het de laatste tijd droog gebleven, ook komende dagen is er nog niet veel neerslag in het verschiet, hooguit een licht buitje.

Vandaag zon en bewolking, de temperatuur komt in de stad met moeite op een 20 graden uit, wind west tot noordwest, matig, op het Sneekermeer af en toe vrij krachtig.

Komende nacht wolkenvelden, temperatuur 11 graden als minimum.

Morgen bewolking en zon, nog een lagere temperatuur, 19 graden. Wind noordwestelijk, matig, af en toe vrij krachtig.

Dirk van der Meer