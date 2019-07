Grijper van de maand juni: Carlijn Kiewik ui Sneek

Sneek- Carlijn ruimt sinds begin dit jaar afval op. “Het geeft veel voldoening. Je krijgt een beetje exercise en als je klaar bent, is je wijk een stuk schoner.”

Binnen een uur heeft ze een vuilniszak vol! “Die sigarettenpeuken is echt geen beginnen aan”, zegt ze. Toch probeert Carlijn ieder peukje en stukje plastic te grijpen. “Dat wordt uiteindelijk microplastic, dus ik ben altijd heel precies.” Laatst heeft ze met een paar vrienden afval opgeruimd en onderweg krijgt ze vaak complimenten. “Ik krijg ook wel eens blikken van ‘die is gek’, maar dat vind ik dan wel grappig.” Ze hoopt dat haar werk “een ieniemienie druppel op de gloeiende plaat” is. Laatst hebben zij en haar vriend tijdens het varen zwerfafval opgeruimd. “We hadden zo veel voor- en achteruit gevaren dat de motor ermee ophield. Gelukkig heeft iemand ons naar huis gesleept!” Zo zie je maar weer: het leven van een Grijper is nooit saai

Bron: Gemeente SWF