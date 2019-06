Spetterend afscheid leerlingen groep 8 Thomas van Aquinoschool

Sneek – De leerlingen van groep 8a van de Thomas van Aquinoschool in Sneek beleefden van vrijdag op zaterdag een spetterend afscheidsfeestje bij hun juf in de tuin. Om half 8 werden de kinderen verwacht en nadat hun ouders de tentjes hadden opgezet, kon de pret beginnen.

Levend stratego in het bos, spelletjes in de speeltuin en een nachtelijke dropping stonden voor de vrijdagavond op het programma. Na een korte nacht en een ontbijt, gingen ze naar een boerderij verderop in het dorp. Daar stond ze een bootcamples van Yfke te wachten.

Vervolgens liepen ze naar de boerderijcamping waar ze boerengolf gingen spelen. Natuurlijk met de nodige hindernissen bestaande uit blubbersloten. Dat leverde hilarische momenten op. Door de boer werden ze thuisgebracht op de kar. De ouders hadden inmiddels de tenten al weer bijna opgeruimd. Een zeer geslaagd afscheidsfeestje voor iedereen.