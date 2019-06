Titan aan het Werkfestival Sneek: “Wij willen laten zien wat de wondere wereld van procesindustrie en het maken van zout inhoudt”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Titan uit Sneek mag zich ook aan het lijstje van deelnemende bedrijven aan het Werkfestival Sneek toevoegen. Het Sneker bedrijf, gevestigd op industrieterrein de Hemmen gelegen aan de A7, is actief binnen de procesindustrie op het gebied van apparaat- en systeembouw van de chemische, petrochemische en foodindustrie. Titan zag in 2002 het daglicht en bouwen heden den daags grote complexe installaties in samenwerking met lokale metaalbedrijven over de gehele wereld. “70% van onze omzet bestaat uit export. Wij moeten regelmatig de wereld overvliegen om in een ander land met een andere cultuur een installatie te installeren en op te starten”, aldus eigenaar directeur Robert van Voorst. “Je moet bij ons niet bang zijn om te vliegen in ieder geval!”

Waarom doet Titan mee aan het Werkfestival? Robert: “Wij merken dat heel veel mensen ons bedrijf van de buitenkant wel kennen, maar niet precies weten wat wij als technologiebedrijf allemaal doen en dat is jammer. Daarom willen wij deze dag laten zien wat wij elke dag met z’n allen neerzetten en hoe wij installaties voor het produceren van zout ontwerpen, maken en installeren. We willen de bezoekers op een laagdrempelige manier meenemen in de wondere wereld van procesindustrie en in het bijzonder het maken van zout. Hiermee hopen wij interesse te wekken van ambitieuze mbo’ers en hbo’ers om hier te gaan stagelopen, afstuderen of werken.”

Bij Titan houden ze van uitdagingen. “Elk project bij ons is uniek en biedt elke keer weer een uitdaging die ons jonge en hechte team met enthousiaste technici graag aangaan. Ook het vinden van nieuwe projecten en deze opstarten in alle uithoeken van de wereld is een uitdaging. Ik ben dan ook erg trots op hoe iedereen, maar ook het bedrijf, zich ontwikkelt en de grote prestaties die wij met zijn allen neerzetten. We hebben een sterk en loyaal team, dat geeft een goed gevoel”, aldus Robert.

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.