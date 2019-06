Telecombinatie Sneek verhuist en gaat voor een compleet nieuwe look and feel

Sneek – Eigenaar Bashir Farzam en bedrijfsleider Roy van Aalzum zijn de afgelopen tijd druk aan het klussen geweest op de nieuwe locatie van Telecombinatie aan de Oosterdijk 64. Naar verwachting is de winkel volgende week helemaal klaar, nu alleen nog de puntjes op de i. Afgelopen week zijn ze verhuisd en de nieuwe winkel is al wel geopend.

Het vorige pand was voor een beperkte tijd te huur en daarom moest Telecombinatie het vorige pand verlaten. Al snel kwam dit pand op hun pad.

Bashir: “Met dit nieuwe, maar vooral grotere pand hebben we nu de mogelijkheid om naast de abonnementen extra services aan te bieden. Zo kunnen we met ons speciaal daarvoor ingerichte balie professionele reparatie service aanbieden. In ons vorige pand hadden we daar geen ruimte voor”.



Niet alleen de extra services zijn nieuw. Ook het interieur is onder handen genomen. “Met de komst van dit nieuwe pand gaan we ook voor een compleet nieuwe look and feel. De lichtinval en displays maken het interieur helemaal af!”