Talant Joure wint Gouden Prokkel

Utrecht – De geweldige Prokkelweek van Talant in Joure is beloond met een Gouden Prokkel. Juryvoorzitter Theo van Loon reikte de prijs vrijdag 28 juni uit in Utrecht. Cliënten en medewerkers van deze Talantlocatie kregen de prijs in de categorie innovatie.

De jury was vol lof over het gevarieerde aanbod en de samenwerking met veel verschillende partijen. Zo werkte de locatie onder andere samen met Cios, Miks welzijn, de gemeente, de brandweer en het Leger des Heils.

Luister naar ons

Ook benoemde de jury het enthousiasme en dat cliënten echt betrokken werden bij de beslissingen van de gemeente tijdens het debat. “We hebben verteld hoe ze kunnen omgaan met mensen met een beperking en dat ze naar ons moeten luisteren. Soms doen mensen leuk tegen ons, maar niet altijd. Daar heb ik soms wel last van,” vertelde Lydia krachtig tijdens het interview met de jury.

Media-aandacht

Marieke werd ook door de jury geïnterviewd. Zij vertelde over de media-aandacht. “Ik vond het leuk dat Omrop Fryslân kwam en ik mocht vertellen over wat een Prokkel is. Dat was spannend, maar ook enorm leuk.” Lydia en Marieke krijgen allebeide ondersteuning van Talant in Joure.

Over Prokkel

De Prokkelweek zorgt vaak voor een blijvende verandering en nieuwe contacten. De week is in 2007 ontstaan vanuit het initiatief van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten samen met zeven zorgorganisaties. Talant vindt het belangrijk dat mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving en is daarom full-partner van Prokkel.

Foto: Talant