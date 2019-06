ModderDag op de Thomas van Aquinoschool in Sneek

Sneek – Gisteren was het Nationale ModderDag! Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.

Zo ook op de Thomas van Aquinoschool in Sneek. Voor alle groepen waren er activiteiten waarbij je lekker vies kon worden. De kinderen van de groepen 1 tot en met 3 deden modder en waterspelletjes op het plein.



Groep 4 ging naar het Rasterhofpark.

Kinderen van groep 5 gingen met schepnetjes door de sloot om te bekijken wat er allemaal in de sloot te vinden is.

De groepen 6 gingen fierljeppen in IJlst. Groep 7 mocht hun springkunsten laten zien tijdens het slootjes springen, wat meestal toch eindigde midden in de sloot.



En de groepen 8 gingen naar De Potten om zandkastelen en een vlot te bouwen.

Een schitterende dag, die zeker voor herhaling vatbaar is!