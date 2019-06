Expositie textiel mixed media kunst bij Galerie Kunst in Beweging in Koudum

Koudum – Of het nu tassen, sieraden, sjaals of art-quilts zijn, kunstenares Eke Krug kan het allemaal maken. Ze werkt sinds jaren met textiel en mixed media. Experimenteren en samenvoegen van stoffen, materialen en kleuren resulteren in fascinatie en verwondering. Dit alles vanaf 2 juli te bekijken bij Galerie Kunst in Beweging te Koudum.

“Intuïtief werken met textiel, verschillende verftechnieken, combinaties met andere materialen, zoals papier, leer en wol, oude textiel een nieuw leven geven; dat is de basis voor mijn werk. Dus nieuwe lappen creëren door middel van experiment en manipulatie. En die vervolgens verwerken tot tassen, sieraden en art-quilts”, legt Eke uit.

Als lid van de art-quilt groep Fifteen by Fifteen, is Eke internationaal actief. De Fifteen by Fifteen is een groep van vijftien vrouwen, uit verschillende landen en werelddelen, die, elk op eigen wijze, iedere twee maanden een art-quilt van 15 bij 15 inch maken naar aanleiding van een thema.

Meer over Eke’s werk is te lezen op ekeskleurdesign.blogspot.nl.

Expositie

Tijdens de maand juli exposeert Eke bij Galerie Kunst in Beweging. Speciaal voor deze expositie heeft ze witte lappen geprint met plantmateriaal, blad en bloemen, en plantaardige verfstoffen. Vervolgens heeft ze deze verwerkt tot vooral abstracte panelen in verschillende maten. Ook heeft ze voor deze tentoonstelling zijden en wollen stoffen gekleurd en verwerkt tot sjaals.

Demonstratie en lezing

Op dinsdag 23 juli, tijdens de zomermarkt, laat ze vanaf 10:00 uur zien hoe de zogeheten ‘ecoprints’ ontstaan. Vanaf 16:00 uur is er een besloten bijeenkomst, waarin Eke vertelt over wat haar drijft en hoe haar werk tot stand komt; uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje. Wie hierbij aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via connieharkemainfo@gmail.com of 06 87 265 366.

De expositie is van dinsdag 2 juli t/m woensdag 31 juli

Galerie Kunst in Beweging

Hoofdstraat 1 – Koudum

Geopend op de zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur,

op dinsdag 16, 23 en 30 juli van 10:00 tot 17:00 uur

en op afspraak.