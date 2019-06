Akkoord over verdere ontwikkeling AquaResort It Soal

Workum – Na bijna 20 jaar is er tussen AquaResort It Soal, gemeente Súdwest-Fryslân, Fûgelwacht Warkum, Stichting tot Behoud van Natuur en Landschap Nijefurd en it Fryske Gea een akkoord bereikt over het ontwerp bestemmingsplan It Soal. Dit is misschien wel het klassieke voorbeeld van ondernemen in of tegen een kwetsbaar natuurgebied.

In die periode zijn veel partijen betrokken geraakt (of geweest) bij de ontwikkeling. Het is ook een lange periode geweest waarin ideeën, inzichten, technische mogelijkheden en duurzaamheid zijn veranderd, met name richting natuur en landschap. Het is dan ook voor iedereen goed nieuws dat aan deze “strijd” een einde is gekomen. Stilstand is achteruitgang en het lijkt er nu op dat een ieder tevreden vooruit kan. De natuur wordt zo goed mogelijk beschermd en hier daar verbeterd, de kwaliteit van het AquaResort It Soal maakt een enorme sprong naar de toekomst en wordt minder seizoen afhankelijk. Het strand is en blijft (conform de wens van alle partijen) vrij toegankelijk voor de Workumer en andere dagjes mensen. Dit zijn wel de kernpunten waar om is gestreden.

Enkele jaren geleden stonden de partijen nog tegenover elkaar bij de Raad van State in Den Haag die het door de gemeenteraad aangenomen bestemmingsplan vernietigde. Hierna volgde een lange intensieve periode van veel vergaderen, waarin betrokken partijen aldoor met elkaar in gesprek zijn gebleven en er onderling vertrouwen moest ontstaan om tot een acceptabele gezamenlijke oplossing te komen. Vele suggesties en voorstellen hebben uiteindelijk geleid tot het ontwerpbestemmingsplan dat er nu ligt. Om alles, ook juridisch, te borgen zijn er uitgebreide onderzoeken gedaan waarvan de resultaten deel uitmaken van het ontwerp bestemmingsplan en waarin duidelijke grenswaarden zijn aangegeven.

Vooral door nieuwe ideeën over hoe met natuur en buitengebied om te gaan, is het ontwerp bestemmingsplan dusdanig gewijzigd dat het, voor zover mogelijk en wenselijk, inpasbaar is geworden in een open gebied als de Workumerwaard.

Inpasbaar in buitengebied betekent dat o.a. geluid en licht zodanig wordt ingeperkt dat er geen verstoring richting het natuurgebied plaatsvindt. Daarnaast valt er te denken aan inkleding in het landschap, want openheid is een kernwaarde voor de Workumerwaard. Afscheiding van bebouwing en buitengebied zal hier dan ook niet met struiken en bomen gaan gebeuren zoals gebruikelijk en nu het geval is, maar juist simpel met enkele aarden wallen en water. Hierdoor vindt er een geleidelijke overgang richting het open gebied plaats en kunnen gasten het zeer bijzondere weidse landschap ervaren. Dit is ondertussen echt uniek geworden in Nederland en het is een van de redenen dat er nog zoveel weidevogels broeden.

Dat het zolang heeft geduurd valt enerzijds te betreuren, anderzijds is het heel belangrijk dat alle partijen het eens zijn geworden over een uiteindelijk veel beter plan dan voorgaande versies. Dit is te danken aan de volharding in en argumentatie van eigen standpunten, maar toch de bereidheid om water bij de wijn te doen om tot een oplossing te komen. Workum krijgt er een unieke en toekomstbestendige accommodatie bij die zeker zijn uitstraling naar Workum zelf zal hebben. Daarbij kunnen de Workumers en de dagtoeristen voor nu en in de toekomst blijven genieten deze unieke locatie gekoppeld aan een bijzonder natuurgebied.

Vanaf 28 juni t/m 8 augustus ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het gemeenteloket in Bolsward en Sneek. Het ontwerpbestemmingsplan is te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2018westBPitsoal-ontw.

Fotobijschrift: V.l.n.r. Lolke Veenstra(SBNLN), Ysbrand Galama(FW), Gert Jan Mondeel(AR It Soal), Frank van het Reve(AR It Soal), Jan Persenaire(SBNLN), niet op de foto Germ van der Burg (It Fryske Gea)