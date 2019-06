Aanvraag ingediend om Nij Ylostins op gemeentelijke monumentenlijst te krijgen

IJlst – Bij de gemeente Súdwest-Fryslân is een aanvraag gedaan om van woonzorgcentrum Nij Ylostins in IJlst een gemeentelijk monument te maken. De initiatiefnemers, leden van de actiegroep Dryltser Kring, zeggen dat het gebouw het enige voorbeeld is in Noord-Nederland van een bijzondere architectuur. Het werd in 1967 gepresenteerd op de wereldtentoonstelling in Canada.

Nij Ylostins heeft overdekte woonstraatjes, een grote patio en ruimten waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. En dat sluit juist heel goed aan bij deze tijd, waarin ouderen tot op hoge leeftijd zelfstandig wonen, zeggen de initiatiefnemers. Ze doen ook voorstellen voor renovatie, waarbij de appartementen groter worden gemaakt, zodat het voldoet aan de eisen van deze tijd. De gemeente Súdwest-Fryslân moet een besluit nemen over de aanvraag voor de monumentenstatus.

Eigenaar Elkien heeft eerder gezegd het gebouw te willen slopen, omdat het verouderd is. Na veel protest uit de stad zijn die plannen voorlopig uitgesteld tot 2022.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Janneke van der Veer