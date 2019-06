Unieke muzikale avond uit in IJlst: ‘Luisteren op Locatie 5′

IJlst – In IJlst doen ze het net als vorig jaar: Op één avond 3 mini-concerten, op 3 bijzondere locaties en in 3 verschillende muziekgenres. Op vrijdag 5 juli is in IJlst de 5e editie van ‘Luisteren op locatie’.

In intieme setting van de Doopsgezinde Kerk zal de nieuwe 3 mans formatie ‘Zegádi’, met bekende gitarist Herman Wolterman, de oren strelen van het publiek. In de voormalige scheepswerf aan de Uilenburg zal de 5 koppige ‘You,me and the other folks’ de aanwezigen trakteren op melancholische folk met pop- en country invloeden. Singer/songwriter Sandy Dane en producer/multi-instrumentalist Gabriël Peeters (You, Me) werken samen met telkens wisselende songwriters, vocalisten en muzikanten (The Other Folks).

Deze editie wordt een nieuwe locatie toegevoegd, te weten de winkelruimte van ‘DE HAAS bloemen en planten’ in IJlst. Tussen de bloemen en onder de balken van de fleurigste winkel van IJlst, speelt singer-songwriter Emil Landman zijn melodieuze en gevoelige repertoire.

Alle concerten duren zeker 30 minuten, bezoekers worden begeleid naar de diverse locaties, koffie/thee zijn bij de entreeprijs inbegrepen.

Geïnteresseerd? Er zijn nog enkele plekken.

Kaartverkoop: www.ijlst750.nl of via VVV kantoor IJlst (openingstijden)

Prijs: €10,- p.p.

Aanvang 20.00u

Startlocatie: verschillend (wordt vooraf gegeven)