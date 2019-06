Organisatie Overtuinenfair IJlst doet forse donaties

IJlst – Op 1 juni jl. was de tiende Overtuinenfair in het historische centrum van IJlst. De inmiddels ruim bekende Overtuinenfair is uitgegroeid tot een professionele fair met meer dan zestig deelnemers. De welbekende witte kramen stonden opgesteld in de beide zijden van de gracht in de overtuinen. Nieuw dit jaar was het gebruik van het terrein bij de schoorsteen van Nooitgedagt. Bezoekers werden getrakteerd op een grote variatie aan mooie kramen met onder andere lifestyle, brocante, kinderkleding, lekkere hapjes en drankjes en een theetuin.

De fair is bezocht door ruim 2300 bezoekers. Elk jaar doneert de organisatie de opbrengst aan een aantal geode doelen. Dit jaar waren dit de Protestantse gemeente IJlst, Timmerdorp IJlst en de Speeltuin Ald Drylts aan de Eegracht. Vorige week zijn de donaties uitgereikt en mocht elke vertegenwoordiger zich verheugen op een cheque van € 2500,- . Voor meer informatie zie www.overtuinenfair.nl