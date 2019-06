Family Fun Day op zaterdag 29 juni

Sneek – Op zaterdag 29 juni is de Family Fun Day op het terrein van de Baptistengemeente Sneek. Deze dag is er een vrijmarkt en is er het rad van avontuur met prachtige prijzen, waarvan de opbrengst naar Dorcas gaat.

Ook is er een zweefmolen, stormbaan en een spellencircuit, wat voor de kinderen altijd weer geweldig is. Met een kaartje ga je al die spelletjes af, zoals eendjes vangen, blikgooien, doelschieten en nog veel meer. Daarnaast is er een grote stamtafel met gratis koffie en thee. Je kunt ook “snacken” met broodje knak of loempia.

Het is voor iedereen! Jong en oud, wel of niet gelovig: iedereen is van harte welkom.

Selfhelpweg 22, Sneek.