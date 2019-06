Sneekse Savannah van der Sloot mbo-ambassadeur van ROC Kop van Noord-Holland

Sneek – Sneekse Savannah van der Sloot is in het komende jaar de mbo-ambassadeur van ROC Kop van Noord-Holland. De derdejaars studente VeVa Maritiem vertegenwoordigt het ROC tijdens de landelijke verkiezing MBO Ambassadeur 2019.

Maandag 24 juni is zij in het bijzijn van familie en vrienden in het zonnetje gezet door bestuursvoorzitter Aad de Wit. Tijdens de ceremonie zijn ook de nummer twee, tweedejaars studente constructiewerker scheepsbouw Tinie van Elselo uit Hippolytushoef, en de nummer drie, vierdejaars studenten sport en bewegen Silea Broertjes uit Schagen, gehuldigd. “Ik ben heel erg trots dat jullie op onze school zitten. Dat jullie laten zien dat je op het mbo kunt uitblinken in je vak en jullie zijn een groot voorbeeld voor velen”, prees Aad de Wit de deelnemers.

De winnares Savannah is dé mbo-ambassadeur omdat ze heel erg betrokken is bij haar opleiding en zelfs een eervolle vermelding kreeg van de stagebegeleider bij de Koninklijke Marine. “We waren op bivak en sommigen klasgenoten deden niet zoveel. Ik heb ze toen gemotiveerd om meer te doen en dat is opgevallen bij de leiding”, legt ze uit. Ze voelt zich vereerd dat ze eerste is geworden: “Ik vind het ook heel spannend! Ik wil wel graag de ambassadeur zijn, ik zit ook in de studentenraad. Ik vind het belangrijk dat we ons goed voelen op school en wil de school beter maken. Ook vind ik dat je heel veel dingen leert die je later van pas kunnen komen. Zoals communiceren met een directeur. Je verbetert jezelf alleen maar en dat kan toch alleen maar positief zijn.”

Zo wordt ze dé mbo-ambassadeur van Nederland: “Ik blijf gewoon mezelf. Ik zie het als een ervaring, ik doe mijn best en alles wat ik leer is mooi meegenomen. Ik vind het in ieder geval heel belangrijk, want mbo’ers moeten niet naar beneden worden getrokken. Iedere dokter heeft een assistent nodig. Het is goed dat mbo’ers meer waardering krijgen.” Aan de hand van een aantal challenges in september moet op 18 november de MBO Ambassadeur uit de bus komen.

Waarom een mbo-ambassadeur? Zo’n 40% van de Nederlandse beroepsbevolking heeft ooit een mbo-diploma behaald. Ruim 530.000 studenten worden opgeleid naar één van de 700 vakken en beroepen in allerlei sectoren. Met het kiezen van dé mbo-ambassadeur maken mbo-studenten en docenten duidelijk hoe leuk én belangrijk het mbo is. Ambassadeurs zijn studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs die zich op school, tijdens hun stage of op een andere manier tijdens hun opleiding hebben onderscheiden. Alle deelnemende mbo-scholen kiezen jaarlijks hun eigen ambassadeur die zij nomineren voor de landelijke verkiezing.