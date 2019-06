Súdwest-Fryslân helpt sportclubs met verduurzamen

Sportclubs kunnen flink op kosten besparen als zij kritisch kijken naar hun energierekening. De gemeente Súdwest-Fryslân, de provincie en Sport Fryslân willen daarbij helpen. Daarom organiseren zij de inspiratiesessie ‘Win(st) met Energie’, op donderdag 4 juli van 19.00 tot 21.30 uur in ’t Sylhûs in Heeg.

Gratis energiescan

Weet u wat de jaarlijkse energiekosten van de accommodatie van uw sportvereniging zijn? Is uw sportvereniging al bezig met het (verder) verduurzamen van de accommodatie? Wist u dat u eenvoudige maatregelen al tot flink geld besparen kunnen leiden? Sportverenigingen in Súdwest-Fryslân krijgen een gratis energiescan aangeboden om hun eigen situatie in kaart te brengen.

Meer informatie en aanmelden

De inspiratiesessie ‘Win(st) met Energie’ is gratis toegankelijk voor sportverenigingen in Súdwest-Fryslân. Wel graag vooraf aanmelden. Dit kan op sudwestfryslan.nl. Daar vind u ook meer informatie.